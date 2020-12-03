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Директор ГУ "Кадастр" занимался незаконными денежными поборами. Он задержан

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- Оксана Гут
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Руководство ГУ "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при Правительстве КР организовало незаконные денежные поборы с руководителей территориальных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

АКС ГКНБ Кыргызской Республики в рамках досудебного производства была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при ПКР.

В ходе проведенных мероприятий была установлена причастность к незаконным поборам денежных средств на систематической основе со стороны Директора Государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам М.А.Т.

На основании собранных материалов, 2 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК Кыргызской Республики М.А.Т. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/394740
Теги:
ГКНБ, СИЗО, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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