От коронавируса умер самый пожилой экс-президент Франции

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер от коронавируса. Ему было 94 года, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на окружение политика.

Как отмечается, экс-политик скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья. В соответствии с волей Валери Жискар д'Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу.

Жискар д'Эстен с 1981 по 2007 год оставался единственным бывшим президентом Франции.