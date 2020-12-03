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От коронавируса умер самый пожилой экс-президент Франции

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- Виктория Гунгер
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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер от коронавируса. Ему было 94 года, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на окружение политика.

Как отмечается, экс-политик скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья. В соответствии с волей Валери Жискар д'Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу.

Жискар д'Эстен с 1981 по 2007 год оставался единственным бывшим президентом Франции.


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URL: https://www.vb.kg/394741
Теги:
смертность, Франция, Кыргызстан, экс-президент
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