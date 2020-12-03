Мать отказалась от сына, которого избил отчим? Ответ Минсоцразвития

Мать ребенка не отказывалась от шестилетнего Рамазана и не собирается этого делать. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Министерства социального развития.

В связи со сложившейся ситуацией бабушка оформили временную опеку над ребенком, но его мать не отказывалась от своих прав и обязанностей и не собирается этого делать, - прокомментировали в министерстве.

Более того, до произошедшего мальчик в основном проживал с бабушкой и после выписки из больницы вернулся к ней.

Отметим, информацию о том, что женщина отказалась от сына распространил юрист Шердор Абдыкапаров. Ранее он говорил, что она отказалась от притензий к мужу, который избил Рамазана. Однако в правоохранительных органах заявили, что встречного заявления от нее не поступало.

Напомним, 6-летний Рамазан поступил в больницу со следами побоев 18 ноября. Мать мальчика написала заявление в милицию, заявив, что ребенка избил ее муж. В настоящее время проводится расследование, мужчина находится под подпиской о невыезде. Мать мальчика, 25-летняя женщина находится на 9-м месяце беременности.