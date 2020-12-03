Конституционная реформа. Внесены нормы о свободе слова

В редакции новой Конституции будут прописаны нормы, гарантирующие кыргызстанцам свободу слова, право на получение и распространение информации. Об этом рассказал в ходе онлайн брифинга член Конституционного совещания Нурлан Шерипов.

- Мы предложили и утвердили очень интересные нормы, которые касаются защиты свободы слова. В частности мы предложили и утвердили норму, что каждый имеет право получать и распространять, хранить и использовать информацию свободно. Это во-первых. Во-вторых, мы закрепили еще одну норму - никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, которая порочит или унижает честь и достоинство личности, - рассказал Нурлан Шерипов.

Он отметил, что члены конституционного совещания подверглись критики из-за того, что закрепили в проекте Конституции норму, которая защищает людей, порочащих честь и достоинство других граждан.

- Да, нас многие критикуют говорят, что мы поощряем фейковые новости, троллей и так далее. Но если кто-то в соцсетях, на сайтах распространил информацию, которая порочит честь и достоинство другой личности, сторона может подать в суд в гражданско-правовом порядке, - добавил Нурлан Шерипов.

Напомним, в Кыргызстане инициирована конституционная реформа. Члены конституционного совещания разрабатывают новый проект Конституции. Они неоднократно подчеркивали, что принимают предложения и замечания от всех граждан Кыргызстана. Заседания Конституционного совещания проходят ежедневно в Национальной академии наук.