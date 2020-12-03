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Кыргызстан надеется на поддержку ООН в преддверии выборов президента

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- Мария Стрельцова
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И.о. Премьер-министра Артем Новиков сегодня встретился с постоянным координатором системы ООН Озонниа Ожиело.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства, глава правительства выразил надежду на усиление партнерства правительства Кыргызстана со всеми институтами системы ООН.

"Мы надеемся на вашу поддержку в деятельности правительства и всех институтов власти в преддверии выборов Президента. Мы также намерены провести переговоры со всеми партнёрами при реализации совместных проектов в достижении Целей устойчивого развития. Кроме того, помощь международных партнеров может способствовать внедрению передовых практик при реализации некоторых программ правительства. В частности, по поддержке предпринимательского сектора, реформ государственных структур, развития страны", - отметил и.о. Премьер-министра.

Постоянный координатор системы ООН в КР О.Ожиело в свою очередь выразил признательность за сотрудничество и отметил, что организация высоко оценивает партнерство с республикой.

В ходе беседы были обсуждены вопросы по содействию и сотрудничеству в преодолении последствий пандемии COVID-19. Стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/394756
Теги:
ПРООН, Артем Новиков
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