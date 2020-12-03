Айзада Амангельди: Государство должно использовать кино как инструмент

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, киновед и кинодраматург Айзада Амангельди считает, что в Кыргызстане ситуация с развитием кинообразования очень печальная. Таким мнением в интервью редакции VB.KG высказала она сама.

По ее словам, она сама преподает в одном из столичных ВУЗов и многих необходимых предметов нет в нем. В то же время, убеждена она, у кыргызского кино есть огромный потенциал.

- Большинство ребят, которых я знаю по кино, проучились за рубежом. То есть если им дать возможность творить, то они сделают просто невообразимое. Именно государство должно быть в этом заинтересовано, чтобы делалось хорошее, качественное, отечественное кино. Потому что кинематограф - это очень мощный инструмент, которым нужно правильно пользоваться, - сказала Амангельди.

Также она рассказала про кинофестиваль "Бир дуйно Кыргызстан-2020", который проходит в Бишкеке.

- В этом году я являюсь членом жюри кинофестиваля. На протяжении этого мероприятия проводятся мастер-классы, дискуссии и творческая лаборатория. По поводу лаборатории хочу сказать отдельно. Кино для подрастающего поколения по контенту практически отсутствует. Визуальное восприятие самое сильное и дети, как пассивные зрители, все усваивают, в том числе и агрессию, показанную на телеканалах и в интернете. У нас отсутствует нравственный контент, который мог бы воспитывать будущее поколение. И вот именно это творческая лаборатория направлена на повышение навыков по работе с кино для подрастающего поколения, - отметила она.

Затронула эксперт и тему исторического кинематографа.

- Через историческое кино мы можем погрузиться в сегодняшние актуальные проблемы. Самое главное, через подобный жанр можно передать национальную идею. Да что там говорить, можно объединить целую страну, - добавила Айзада Амангельди.