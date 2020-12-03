Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Райсуд счел "незаконной" пенсию отца и зарплату брата Дуйшенбека Зилалиева

196  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первомайский суд счел "незаконным обогащением" пенсионные счета отца Зилалиева - Текшербека. Теперь пожилой человек не может получить свои заслуженные за годы работы деньги. Об этом VB.KG сообщила адвокат Дуйшенбека Зилалиева Ольга Жукова.

Она отметила, что арест по это статье судья наложил и на заработную плату его брата.

- В итоге родственник работает, а деньги получить не может. Как может быть такое, что зарплата брата и пенсия отца, по мнению судьи, входит в категорию его " незаконного обогащения". Что за абсурд? – возмутилась адвокат.

Напомним, дело экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в настоящее время рассматривается Бишкекским горсудом. Он был задержан два года назад.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394765
Теги:
зарплата, пенсии, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Дуйшенбек Зилалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  