Райсуд счел "незаконной" пенсию отца и зарплату брата Дуйшенбека Зилалиева

Первомайский суд счел "незаконным обогащением" пенсионные счета отца Зилалиева - Текшербека. Теперь пожилой человек не может получить свои заслуженные за годы работы деньги. Об этом VB.KG сообщила адвокат Дуйшенбека Зилалиева Ольга Жукова.

Она отметила, что арест по это статье судья наложил и на заработную плату его брата.

- В итоге родственник работает, а деньги получить не может. Как может быть такое, что зарплата брата и пенсия отца, по мнению судьи, входит в категорию его " незаконного обогащения". Что за абсурд? – возмутилась адвокат.

Напомним, дело экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в настоящее время рассматривается Бишкекским горсудом. Он был задержан два года назад.