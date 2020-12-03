Адвокат Дуйшенбека Зилалиева о "прослушке" и судебном абсурде

Вчера, 2 декабря, в Бишкекском горсуде начался процесс над экс-вице-премьер-министром Дуйшенбеком Зилалиевым. При этом суд удовлетворил заявление защитников о непосредственной доставке обвиняемого в зал суда. Они отмечают, что онлайн процессы не очень хорошо работают.

- Этот момент подтвердился на вчерашнем заседании суда. После подключения компьютерной связи Зилалиев нас вообще не слышал. Такие онлайн процессы нарушают интересы и права обвиняемых лиц, так как мы не можем нормально поговорить ни в СИЗО ГКНБ, ни в зале суда, - сообщила VB.KG адвокат Зилалиева Ольга Жукова. – В СИЗО ГКНБ ведется "прослушка", после которой стенограммы наших переговоров с подзащитным Зилалиевым прикладываются к материалам уголовного дела как доказательства. Правда, в первой инстанции судья исключил из доказательств его переговоры с адвокатами. Конечно, это носит уголовный характер. И прокуратура должна была сразу отреагировать на такое ужасное нарушение. Но они отмолчались.

Адвокат надеется, что в суде второй инстанции они смогут увидеть объективный и справедливый процесс.

- В первой инстанции – Первомайском райсуде при вынесении приговора суд допустил много нарушений уголовно-процессуального Кодекса. Так в приговоре указывается свидетель – иностранец. И хотя тот даже не владел русским языком, в протоколе допроса следователь Токонов расписал, что он знал, что Зилалиев работал председателем Госгеологии, вице-премьером и т.д.. Более того, на процессе судья его допрашивал без переводчика. Он, как мог, так и высказался непонятно. Однако в приговоре судья прописал, что он подтвердил свои слова, данные в ходе следствия! – подчеркивает адвокат Жукова.

Адвокат также сделала акцент на том, что на многих свидетелей оказывалось моральное давление.

- А вот позиция прокурора по этому поводу во время прений, мягко говоря, удивила. Он сказал, раз нет заявления в прокуратуру о возбуждении уголовного дела, то доказательств тоже нет. Но когда свидетель выходит ночью после 5-6 часового допроса с ГКНБ, о каком заявлении может идти речь? Это явный абсурд. Более того, суд конфисковал имущество Зилалиева, а точнее, у тех людей, которые им владели. Хотя следователь снял арест и признал, что оно было приобретено пока Зилалиев не находился на должностях, судья это имущество конфисковал. Был конфискован судьей магазин, который продан еще в 1999 году в Джалал-Абаде. Конфисковал даже имущество, которое указано в декларации Зилалиевым. Как его-то могли посчитать "незаконным обогащением"? Абсурдность на абсурдности, - рассказывает Ольга Жукова.

Адвокат пояснил, что состав преступления, связанный с этой статьей, направлен непосредственно на борьбу с коррупцией. То есть, когда должностное лицо получает взятку, идет, покупает на него имущество.

- Вот незаконное обогащение. Но по этой взятке его должны сначала осудить, приговор должен вступить в законную силу и потом только предъявляется незаконное обогащение. А этому доказательств нет. Отец Зилалиева рассказывал по каждому недвижимому имуществу всю историю, но судья, к слову, ничего не указал. Где он взял эти деньги, никто не знает. К тому же, в предъявленном ему обвинении у половины ОсОО – нулевые отчеты. Они не работают. Если они получали лицензии, то протоколы подписаны не Зилалиевым, а другими лицами. Причем полученные ими лицензии – на геологоразведочные работы. В протоколах лицензионных комиссий, выдававших лицензии, указано, что Зилалиев там ни один. Там числится 25 человек! Мы попросили суд первой инстанции их всех, кто там подписывался, спросить было ли на них давление со стороны? Но и это сделано не было, - отметила Жукова.

В заключении беседы адвокат Дуйшенбека Зилалиева добавила, что по незаконному обогащению в КР заведено около 20 уголовных дел в отношении депутатов и должностных лиц, но сидит, почему-то один Зилалиев…