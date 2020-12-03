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Бакыт Аманбаев проинспектировал КПП и дал поручение о ротациях

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- Мария Стрельцова
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По поручению и.о. Премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова руководитель аппарата правительства-министр Бактыбек Аманбаев проинспектировал работу контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек Автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

"Мы должны воспользоваться опытом зарубежных стран, которые смогли перевести работу на контрольно-пропускных пунктах на автоматизированный порядок ведения учета и контроля товаров, в данной работе задействована лишь техника. Бесконтактная форма работы полностью исключит коррупционные риски", - подчеркнул Аманбаев.

Рукап правительства отметил, что на данном КПП в настоящее время работает 8 служб по прохождению, контролю и учету товаров через государственную границу, при этом, в случае наличия единой автоматизированной системы учета и контроля товаров работа могла бы осуществляться лишь одной службой.

При пересечении государственной границы грузовыми автомашинами, соответствующими службами проводится лишь визуальный осмотр, что не исключает ввоз контрабанды и других запрещенных товаров.

Было отмечено, что в некоторых случаях цифры, указанные в учетной книге не всегда отражают реального количества проследовавших транспортных средств через КПП, что также говорит о наличие коррупционных схем на пункте пропуска.

По итогам ознакомления с работой КПП рукап дал поручение провести ротацию служащих на пунктах пропуска.


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URL: https://www.vb.kg/394767
Теги:
коррупция, правительство, Артем Новиков
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