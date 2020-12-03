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В Кыргызстане выпустили Книгу Памяти Героев (видео)

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- Светлана Лаптева
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Руководитель совета ветеранов Первомайского совета ветеранов Маркил Ибраев и заместитель председателя кыргызского общества блокадников Марат Кутанов представили Книгу Памяти, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Книгу вошли биографии Героев Советского Союза - рожденных или призванных с территории Киргизской ССР, включая кавалеров орденов Славы и героев Социалистического труда. Также в ней размещены портреты Маршалов Великой Победы.

- В нашей книге собраны биографии всех еще живущих в Кыргызстане блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла и есть несколько историй детей войны. Я и сам дите войны, мне было 6 лет, когда началась война. Очень важно чтобы наши дети и внуки помнили, кем были их деды и прадеды, как они вместе с многонациональным Советским народом и Красной Армией завоевали Победу. Откроют Книгу, пролистают, и куда ты денешься: тут и прошедший всю войну азербайджанец Асад Гасанов и узбек, герой Советского Союза Рузи Азимов и Герой Советского Союза Паша Свечников, в 16 лет ушедший на фронт и погибший на Украине. А также летчик, герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев, направивший свой подбитый врагом самолет на скопление вражеской техники. И десятки других людей, которые и составляли саму суть Победы, ее мужество и гордость. Их нужно помнить.

Мы просили помощи на издание книги у многих, а помог нам председатель правления "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков. Мы смогли издать 1 тысячу экземпляров нашего справочника- сборника. Теперь бесплатно раздаем главам областей и районов - чтобы у них как у руководителей было общее представление о вкладе Киргизской ССР в Великую Победу Советского Союза и народа над фашизмом, - рассказал Маркил Ибраевич.

Заместитель председателя кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов добавил, что в книге размещено много фотографий памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

- Я вхожу в комиссию по сохранению памятников Великой Отечественной войны по Первомайскому району от городского совета ветеранов войны, тружеников тыла и Ветеранов Вооруженных Сил. И очень важно, что в книгу вошли также и памятники, которые сохраняют память о войне. Такие книги важны для сохранения духовности нашего народа, для того чтобы у нас не было манкуртов, забывающих историю, - пояснил Марат Асанбекович.


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URL: https://www.vb.kg/394769
Теги:
ветераны, ВОВ, герой
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