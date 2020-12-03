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"Почему КР обречен на беды? Все дело в Конституции и символах"

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- Мария Стрельцова
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Женишбек Назаралиев, общественный деятель и доктор медицинских наук заявил о том, что он всецело поддерживает конституционную реформу Садыра Жапарова. Своим мнением по этому поводу он поделился на своей странице в соцсети.

"Дорогие братья-кыргызы! Дорогие земляки!

Сегодня наша страна стоит на пороге больших преобразований. Скоро нам предстоит провести выборы президента страны, парламента и осуществить Конституционную реформу.

Садыр Жапаров вместе со своими единомышленниками выступил с предложением отказаться от парламентской формы правления, которая была установлена у нас 27 июня 2010 года, в пользу президентской республики и провести референдум по изменению Конституции. В этом я его всецело поддерживаю.

Я не раз доказывал руководству страны необходимость вернуть Кыргызстану сильного президента, совершенствовать государственную идеологию и рассмотреть возможность изменить официальные символы страны: флаг, герб, гимн.

Есть одна очень точная русская пословица: "Чему быть, того не миновать". Сегодня мы встали на путь возвращения к президентской форме правления и этого, согласно исторической логике, нам не миновать.

Сейчас руководство страны взяло дополнительное время для разработки новой Конституции. И это правильно. Основной закон должен быть тщательно проработан и составлен. Однако он должен содержать не только принципы, на котором держится наше государство, но и общую цель и мечту народа.

Пользуясь "окном возможностей", я предлагаю нам всем определить национальную идею нашего государства и прописать ее в Конституции.

Для этого необходимо честно ответить себе на три вопроса:

1. Кем был кыргызский народ в прошлом и какие этапы развития народного сознания он прошел в своей истории? (Без пафоса, идеологизации и преувеличений!)

2. Кто мы на сегодняшний день и на каком уровне развития сознания находимся? (Нельзя забывать, что 90% кыргызов проживают в регионах и, следуя традиционному укладу, занимаются скотоводством и земледелием, как и их предки тысячи лет назад.)

3. Куда мы идем и к чему должны прийти?

Ответы на эти три вопроса помогут сформулировать национальную идею. Без нее наши следующие 30 лет будут такими же потерянными, как и 30 лет после обретения независимости в 1991 году. За этот период мы топтались на месте, сменили 40 правительств, устроили три революции и ничего толком не построили…

Также хочу заметить, что национальная идея, дух народа и его менталитет должны выражаться в официальных символах страны. Но во флаге, гербе и гимне Кыргызстана на символическом уровне "записана" наша обреченность на революции, бедствия, экономическую отсталость и прочие невзгоды, которые мы видим последние 30 лет!

Также прошу членов Конституционного совещания взять на заметку прочитанное и принять изложенные в тексте идеи как мое предложение".


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URL: https://www.vb.kg/394770
Теги:
Конституция, флаг, герб, Гимн, Садыр Жапаров
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Комментарии
Эрмек
03.12.2020, 15:28

Национальная Идея Кыргызстана-это ЧЕСТНЫЙ ТРУЖЕННИК.

это даст сильный толчок для победы над Корупционной Системой.

Даст уважение народов, отличную репутацию в Мировом Сообществе.

Всё будут хотеть иметь с нами дело.

Всё будут хотеть рас нашими кадрами, профессионалами, рабочими итд.

Мы Это уже озвучивали в Интернете, Фасебуке.

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