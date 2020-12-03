Решение КП: Власть устранила риски, но противостояние еще впереди

Политолог Марс Сариев считает, что власть оказалась в очень непростой ситуации и ей надо будет постараться, чтобы отстоять свои позиции по президентской форме правления

Настоящее противостояние в Кыргызстане между приверженцами двух концепций государственного устройства - президентской и парламентской - еще впереди. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Марс Сариев, комментируя вчерашнее решение Конституционной палаты по закону о переносе выборов в Жогорку Кенеш.

- Нынешняя власть оказалась в непростой ситуации. Дело в том, что оппоненты в лице Клары Сооронкуловой правы. Конечно необходимо общественное обсуждение важных законов. И Конституционная палата должна это учитывать, но действующая власть сейчас в таком положении, что если будет общественное обсуждение начнется концептуальное противостояние двух видений. Усугубляется все тем, что мы сейчас находимся в ситуации форс-мажора, так как сейчас полностью собираются менять систему и переходить к президентской форме правления. Если по переносу выборов начали общественное обсуждение, появилось бы большое поле для игр и демагогии, - считает эксперт.

Марс Сариев считает, что противостояние двух систем носит не местный, а геополитический характер.

- Парламентскую форму правления продвигает Запад с далеко идущими геополитическими целями. Армения, Грузия, Молдова - парламентские страны. В Центральной Азии мы были своего рода форпостом продвижения этой системы, которая в будущем должна разрушить президентские режимы России, Китая, Казахстана и других. Поэтому против президентской формы выступает неправительственный сектор, многие из которых получают финансирование на Западе. Тем более гражданское сообщество имеет очень сильное влияние на СМИ. Нынешняя власть таким решением хочет снять эти риски, но противостояние все равно будет. Президентские выборы закончатся, начнется подготовка к парламентским выборам, и эта тема вновь начнет набирать обороты. Это скорее всего произойдет в марте-апреле. Будет наступление, - считает Сариев.

При этом политолог согласен, что формально закон должен был пройти общественное обсуждение. Однако демократические процедуры носят в Кыргызстане исключительно формальный характер.

- Демократии в Кыргызстане нет. Ее невозможно построить за 20-30 лет. В Европе ее строили двести с лишним лет на кровавых революциях. В наших условиях более эффективна будет президентская форма правления, так как парламентская система привела к тому, что Жогорку Кенеш превратился в закрытое акционерное общество, где олигархи решают свои вопросы, - добавил Марс Сариев.

Он считает, что в Кыргызстане очень сильная борьба идеологий, которая может вылиться в реакцию схожую с событиями в октябре.

Напомним, 22 октября депутаты приняли закон, который фактически дал старт Конституционной реформе и отодвинул выборы депутатов на весну 2021 года. Клара Сооронкулова и другие граждане, поддержавшие ее, обратились в Конституционную палату с требованием признать закон антиконституционным. Одним из явных нарушений было то, что закон был принят без общественного обсуждения.