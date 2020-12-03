Гипермаркет "Фрунзе". "Просрочка" и ценовой обман?

Будьте осторожны! В гипермаркет "Фрунзе" на прилавке одна цена – 220 сомов, на весах другая - 275 за кг фрукта. Об этом в соцсетях написала пользователь Карина Ш.

Надо отметить, что за последнее время клиенты все чаще жалуются то на качество продукции магазина, то на разницу в цене, то на "просрочку" на прилавках.

Примечательно, что пестрят от изобилия жалоб не только соцсети, но сама страница отзывов на сайте "Фрунзе".

Запись от клиента Элины от 19 ноября 2020 года:

- В филиале "Фрунзе" в ТЦ "Бишкек-парк" не смотрят за просроченными товарами! На полках, где хлебобулочные изделия, выпечка - все затвердевшее. Продукция стоит по 2-3 недели, а то и месяц. Как вы такое продаёте? Люди могут отравиться, и ответственность будете нести вы!

Вот еще одна запись:

- С самого открытия была вашим постоянным и преданным клиентом. Но в последнее время все чаще и чаще расстраиваете. Я понимаю, цены растут, ну тогда укажите нужную стоимость. Все чаще цены с прилавка стали отличаться от цен на кассе, и единственное решение от вас - вернуть товар. Тогда, кто вернет время, которое я тратила, выбирая этот или иной товар? Очень неприятно!!! – возмущается клиент.

К слову, касаются жалобы не только разной стоимости товаров, но и мер безопасности в плане масочного режима.

Примечательно, что гипермаркет "Фрунзе" уже штрафовали за подобные нарушения. Так в мае этого года в пик коронавируса, в Джалал-Абадской области в результате рейда в гипермаркете "Фрунзе" выявлен ряд нарушений санитарных норм,

"В связи с чем, гипермаркету был наложен административный штраф", - говорилось в сообщении.

Надо отметить, что магазин наличие масок не беспокоит и сейчас. Клиенты жалуются, что продавцы отпускают товар клиентам без них.

- Идет вторая волна, масок ни у кого нет. А они отпускают нам продукты. Кто даст гарантию, что продавцы здоровые? Куда смотрят ответственные службы? – возмущаются граждане в соцсетях.

Напомним, по данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО "Гипермаркет Фрунзе" является Джээнбеков Казыбек Болотмамбетович, учредителем - Жээнбеков Болотмамбет Аматович. Помимо сети магазинов на нем числится: Общество с ограниченной ответственностью "Казы Сторес", основной вид торговли которой - Оптовая неспециализированная торговля. А также Закрытое акционерное общество "Партнер Кей Джи" совместно с Нурсултаном Аматовым, Общество с ограниченной ответственностью "АКАЙ Импорт" и Строительный гипермаркет "Два прораба".