Стартовала благотворительная акция "Письма Деду Морозу"

Общественный фонд "Прав защиты детей–сирот" в пятый раз запустил ставшую уже традиционной декабрьскую благотворительную акцию "Письма Деду Морозу".

Сотни воспитанников детских домов и интернатов из разных регионов страны уже прислали письма-надежды - на простых тетрадных листках, на больших альбомных, раскрашенных карандашами и фломастерами. Все послания находятся в благотворительном фонде "Прав защиты детей-сирот". Руководитель фонда Игорь Беляев бережно хранит все письма ребят.

Игорь в прошлом выпускник Краснореченского дома–интерната. А потому парень и сам знает, как ждут презентов мальчишки и девчонки, лишенные родительской любви и ласки. Конечно, различные фирмы и компании одарят детей сладостями, но ведь намного приятнее получать персональные подарки, тем более, если это то, о чем так долго мечтал. Причем, исполнить мечту ребенка не так уж и сложно, потому что желания у ребятишек самые простые. Воспитанники детских домов хотят получить в подарок красивые теплые вещи - толстовки, джинсы и брюки, носки и банные принадлежности, так необходимые им.

Игорь говорит, что в этом году письма с мечтами ребят разбираются особенно активно. На днях в офис уже привезли первый подарок – большую красиво упакованную коробку с красным бантом. Но еще остались ребята, для которых пока не нашлось подарка от Деда Мороза. Их письма с желаниями можно посмотреть на сайте акции - https://happychild.kg.