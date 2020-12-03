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Стартовала благотворительная акция "Письма Деду Морозу"

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- Айжан Мамбеталиева
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Общественный фонд "Прав защиты детей–сирот" в пятый раз запустил ставшую уже традиционной декабрьскую благотворительную акцию "Письма Деду Морозу".

Сотни воспитанников детских домов и интернатов из разных регионов страны уже прислали письма-надежды - на простых тетрадных листках, на больших альбомных, раскрашенных карандашами и фломастерами. Все послания находятся в благотворительном фонде "Прав защиты детей-сирот". Руководитель фонда Игорь Беляев бережно хранит все письма ребят.

Игорь в прошлом выпускник Краснореченского дома–интерната. А потому парень и сам знает, как ждут презентов мальчишки и девчонки, лишенные родительской любви и ласки. Конечно, различные фирмы и компании одарят детей сладостями, но ведь намного приятнее получать персональные подарки, тем более, если это то, о чем так долго мечтал. Причем, исполнить мечту ребенка не так уж и сложно, потому что желания у ребятишек самые простые. Воспитанники детских домов хотят получить в подарок красивые теплые вещи - толстовки, джинсы и брюки, носки и банные принадлежности, так необходимые им.

Игорь говорит, что в этом году письма с мечтами ребят разбираются особенно активно. На днях в офис уже привезли первый подарок – большую красиво упакованную коробку с красным бантом. Но еще остались ребята, для которых пока не нашлось подарка от Деда Мороза. Их письма с желаниями можно посмотреть на сайте акции - https://happychild.kg.


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URL: https://www.vb.kg/394775
Теги:
Новый год, сироты, Помощь
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