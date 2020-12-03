Задержан специалист "Унаа" при получении взятки за получение прав

Вчера, 2 декабря 2020 года, АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении денежных средств задержан специалист Нарынского регионального отдела Государственного учреждения "Унаа" при ГРС при ПКР, председатель экзаменационной комиссии "К.Ч.О." Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, задержанный вместе с отдельными работниками указанного Государственного учреждения систематически получали денежные средства за успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения.

"В отдельных случаях сумма незаконных поборов за один рабочий день варьировалось в пределах 60-70 тыс. сомов, в зависимости от количества курсантов, сдающих экзамены.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по 237 ч.2 (коммерческий подкуп) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г. Нарын. Ведется следствие".