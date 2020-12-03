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Задержан специалист "Унаа" при получении взятки за получение прав

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- Бакыт Басарбек
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Вчера, 2 декабря 2020 года, АКС ГКНБ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении денежных средств задержан специалист Нарынского регионального отдела Государственного учреждения "Унаа" при ГРС при ПКР, председатель экзаменационной комиссии "К.Ч.О." Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, задержанный вместе с отдельными работниками указанного Государственного учреждения систематически получали денежные средства за успешную сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения.

"В отдельных случаях сумма незаконных поборов за один рабочий день варьировалось в пределах 60-70 тыс. сомов, в зависимости от количества курсантов, сдающих экзамены.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по 237 ч.2 (коммерческий подкуп) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС ОВД г. Нарын. Ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/394777
Теги:
ГКНБ, взятка, водительское удостоверение
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