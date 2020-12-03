В ООН марихуану исключили из списка особо опасных наркотиков

Марихуану исключили из списка особо опасных наркотиков в Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года. Решение принято на заседании комиссии ООН, основываясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Решение было принято путем голосования. Голоса разделились почти поровну - 27 "за" и 25 голосов "против". Не поддержали исключение марихуаны Россия, Украина решила воздержаться.

Надо отметить, что марихуана и производные останутся в списке наркотических средств.

Решение комиссии ООН не будет иметь практических последствий, так как политику относительно контроля за оборотом наркотических средств каждая страна устанавливает самостоятельно.

Отметим, Узбекистан легализовал оборот и ввоз каннабиса в промышленных целях. В Кыргызстане каннабис и его производные запрещены законом За изготовление, хранение и распространение предусмотрено уголовное наказание.