Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

В ООН марихуану исключили из списка особо опасных наркотиков

87  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Марихуану исключили из списка особо опасных наркотиков в Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года. Решение принято на заседании комиссии ООН, основываясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Решение было принято путем голосования. Голоса разделились почти поровну - 27 "за" и 25 голосов "против". Не поддержали исключение марихуаны Россия, Украина решила воздержаться.

Надо отметить, что марихуана и производные останутся в списке наркотических средств.

Решение комиссии ООН не будет иметь практических последствий, так как политику относительно контроля за оборотом наркотических средств каждая страна устанавливает самостоятельно.

Отметим, Узбекистан легализовал оборот и ввоз каннабиса в промышленных целях. В Кыргызстане каннабис и его производные запрещены законом За изготовление, хранение и распространение предусмотрено уголовное наказание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394780
Теги:
Кыргызстан, марихуана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  