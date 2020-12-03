Мамытканов: Никто не должен сомневаться, что выборы пройдут честно

"Весь мир будет наблюдать за выборами Президента Кыргызской Республики. Никто не должен сомневаться в том, что выборы пройдут честно и справедливо". Об этом заявил вице-премьер-министр Максат Мамытканов в ходе выездного заседания Республиканского штаба в Таласской области по организации досрочных выборов Президента КР.

На заседании были обсуждены вопросы по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения досрочных выборов Президента Кыргызской Республики.

Вице-премьер-министр отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на избирательных участках в день проведения выборов.

"Необходимо заблаговременно обеспечить лиц, задействованных в организации выборов средствами индивидуальной защиты, провести встречи с жителями области для подробного разъяснения правил социального дистанцирования и соблюдения санитарных норм", - передает слова Максата Мамытканова пресс-служба правительства.

Он также подробно остановился на вопросе обеспечения безопасности граждан на избирательных участках.

"Правоохранительные органы должны перейти на усиленный режим несения службы, при малейших нарушениях на избирательных участках реакция должна быть незамедлительной. Мы должны обеспечить прозрачные выборы", - сказал вице-премьер-министр.

В завершение Максат Мамытканов отметил, что все ответственные лица, в том числе руководители государственных ведомств, задействованных в организации выборного процесса, будет нести персональную ответственность за исполнение всех мероприятий.

"Весь мир будет наблюдать за выборами Президента Кыргызской Республики. На нас возложена огромная ответственность, мы обязаны провести выборы на высоком организационном уровне. Никто не должен сомневаться в том, что выборы пройдут честно и справедливо. Необходимо приложить для этого максимальные усилия", - заключил он.