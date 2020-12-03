Закон о конституционном референдуме могут принять уже сегодня

Законопроект Акылбека Жапарова о проведении референдума, определяющего форму правления, может быть принят уже сегодня. В настоящее время его уже рассматривает палата ЖК.

Законопроект в рекордные сроки успел получить одобрение комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

- Как такого заседания не было, - рассказал Дастан Бекешев в своем телеграм канале. - Закон был одобрен опросным путем.

Данный законопроект не опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Член ЦИК, юрист Кайрат Осмоналиев рассказал, что этот законопроект идентичен с законопроектом, который 1 апреля инициировал Курманкул Зулушев.

Известно, что законопроектом предлагается 10 января провести референдум, на котором граждане должны ответить какую форму правления предпочитают - парламентскую или президентскую.