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Закон о конституционном референдуме могут принять уже сегодня

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- Екатерина Улитина
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Законопроект Акылбека Жапарова о проведении референдума, определяющего форму правления, может быть принят уже сегодня. В настоящее время его уже рассматривает палата ЖК.

Законопроект в рекордные сроки успел получить одобрение комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

- Как такого заседания не было, - рассказал Дастан Бекешев в своем телеграм канале. - Закон был одобрен опросным путем.

Данный законопроект не опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Член ЦИК, юрист Кайрат Осмоналиев рассказал, что этот законопроект идентичен с законопроектом, который 1 апреля инициировал Курманкул Зулушев.

Известно, что законопроектом предлагается 10 января провести референдум, на котором граждане должны ответить какую форму правления предпочитают - парламентскую или президентскую.


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URL: https://www.vb.kg/394784
Теги:
Дастан Бекешев, Конституция, Кыргызстан
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