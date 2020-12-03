Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудников УОБДД

По факту нанесения телесных повреждений сотруднику УОБДД по Чуйской области в Ысык-Атинском районе задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района 27 ноября по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР, зарегистрированного в АИС ЕРПП, были задержаны и водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района трое подозреваемых. А именно - М.М. 1997 года рождения, С.И. 1998 года рождения и С.Р. 1988 года рождения. В отношении них в последующем судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 города Бишкек.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

Напомним, 26 ноября в ходе несения службы, в рамках проводимых рейдовых мероприятий, сотрудниками УОБДД по Чуйской области совместно с сотрудниками ГСБЭП при ПКР на одном из контрольно-пропускных пунктов Ысык-Атинского района для проверки документов водителям двух автомашин марки "Мерседес-Бенц" был подан сигнал об остановке. Граждане не подчинились требованиям сотрудников милиции и попытались скрыться. В результате преследования указанные автомашины остановлены в районе села Кировское. Лица, находившиеся в автомашине, стали угрожать физической расправой сотрудникам УОБДД по Чуйской области, после нанесли телесные повреждения. В результате сотрудником милиции произведены предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти). На место происшествия осуществлён выезд следственно-оперативной группы.