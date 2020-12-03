Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 101.12 - 102.37

Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудников УОБДД

155  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту нанесения телесных повреждений сотруднику УОБДД по Чуйской области в Ысык-Атинском районе задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ысык-Атинского района 27 ноября по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР, зарегистрированного в АИС ЕРПП, были задержаны и водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района трое подозреваемых. А именно - М.М. 1997 года рождения, С.И. 1998 года рождения и С.Р. 1988 года рождения. В отношении них в последующем судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1 города Бишкек.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

Напомним, 26 ноября в ходе несения службы, в рамках проводимых рейдовых мероприятий, сотрудниками УОБДД по Чуйской области совместно с сотрудниками ГСБЭП при ПКР на одном из контрольно-пропускных пунктов Ысык-Атинского района для проверки документов водителям двух автомашин марки "Мерседес-Бенц" был подан сигнал об остановке. Граждане не подчинились требованиям сотрудников милиции и попытались скрыться. В результате преследования указанные автомашины остановлены в районе села Кировское. Лица, находившиеся в автомашине, стали угрожать физической расправой сотрудникам УОБДД по Чуйской области, после нанесли телесные повреждения. В результате сотрудником милиции произведены предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти). На место происшествия осуществлён выезд следственно-оперативной группы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394786
Теги:
ГУВД, СИЗО, задержание, нападение, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пистолет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  