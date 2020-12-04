В Петербурге кыргызстанца заподозрили в убийстве женщины

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск 40-летний уроженец Кыргызстана Алмаз А. Его подозревают в убийстве 38-летней местной жительницы.

Ее труп, по информации местных правоохранительных ведомств, был обнаружен в квартире, которую, как выяснилось в дальнейшем, арендовал Алмаз А. Снял он это жилье, что было установлено, на одни сутки. Во время свидания кыргызстанца и петербурженки здесь и разыгралась трагедия.

Погибшую нашли в уже пустой квартире с резаными рваными ранами запястья правой руки и наружной стороны правого бедра. По оценке экспертов, с момента ее смерти прошло не более полусуток. На месте происшествия также находились осколки от разбитой кружки со следами крови.

Причина смерти женщины устанавливается, тело направлено на экспертизу. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Само жилище принадлежит 73-летнему пенсионеру и сдается внаем, который не был знаком ни с подозреваемым, ни с его жертвой.

Полиция располагает сведениями, что мигрант из Кыргызстана прибыл в Россию в декабре 2019 года с целью работы, имеет временную регистрацию в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области.