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На Евразийском Межправсовете разберутся с рынками ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Перспективы интеграции в ЕАЭС по ряду важных направлений будут рассмотрены сегодня, 4 декабря, на заседании Евразийского межправительственного совета. Оно пройдет в формате видео-конференцсвязи с участием глав правительств государств-членов ЕАЭС.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, один из главных вопросов повестки дня - подготовка Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Также планируется рассмотреть перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках ЕАЭС, вопросы технического регулирования, функционирования внутреннего рынка Союза, таможенно-тарифного регулирования и государственных (муниципальных) закупок.

Предыдущее заседание Межправсовета ЕАЭС состоялось 9 октября в Ереване в очном формате. Его участниками стали премьер-министры государств Союза, за исключением коллеги из Кыргызстана, где в те дни происходили события после состоявшихся 4 октября выборов в Жогорку Кенеш. В данный момент исполняющим обязанности премьер-министра КР является Артем Новиков.

На октябрьском заседании речь шла, в том числе, о формировании общих энергетических рынков Союза, что предполагает обеспечение недискриминационных подходов в ценообразовании, в области тарифов и доступа к услугам естественных монополий. Отмечалось, что первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году. В ходе встречи белорусский лидер Александр Лукашенко призвал решить вопрос о тарифах по транспортировке газа в рамках ЕАЭС: "Единственный вопрос, который не согласован, - это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других".

Как прокомментировал недавно председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, "у нас есть программа формирования общего рынка газа, в соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны…все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку". Не исключено, что этот вопрос также будет поднят на Межправсовете. Ожидается, что он может быть включен и в повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 11 декабря текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/394794
Теги:
Россия, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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