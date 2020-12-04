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Ошибки при запуске двигателя в мороз

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Завести машину в сильный мороз бывает довольно сложно, особенно если это относительно старая модель. При этом большинство водителей допускает ряд характерных ошибок, которые не только мешают данному процессу, но и негативно сказываются на состоянии машины.

Спешка

Неопытный водитель практически всегда поступает следующим образом: поворачивает ключ, ждет несколько секунд, отпускает его и сразу же снова поворачивает. Но если двигатель не запустился с первой попытки, нельзя предпринимать вторую сразу же. Необходимо выждать 7–10 секунд, прежде чем повторно поворачивать ключ. Это позволит не перегружать стартер и бензонасос, но главная причина не в этом.

Важно учитывать, что зимой аккумулятору гораздо сложнее "прокормить" стартер под нагрузкой, ведь приходится вращать двигатель с застывшими рабочими жидкостями. Поэтому аккумулятору нужно давать немного "отдохнуть". После паузы в несколько секунд напряжение на нем восстанавливается, благодаря чему он может обеспечить более высокую скорость вращения стартера.

Недостаточный прогрев

Рекомендация прогревать двигатель перед поездкой придумана не просто так и относится ко всем автомобилям независимо от модели, возраста или типа топлива. Если водитель заводит машину и сразу же трогается, двигатель и другие агрегаты начинают испытывать рабочие нагрузки без подготовки, из–за чего значительно ускоряется их износ. Чтобы этого не происходило, нужно выждать хотя бы 2–3 минуты. Это позволит смазочным и рабочим жидкостям в агрегатах прогреться и равномерно распределиться, обеспечив правильный рабочий режим.

Не выжатое сцепление

Не все водители знают, что в автомобилях с МКПП двигатель стартует гораздо легче, если выжать сцепление. В летнее время разница не ощущается, поэтому многие игнорируют данную рекомендацию, а то и вовсе забывают о ней. Но зимой этот совет может пригодиться. При выжатом сцеплении стартеру не приходится крутить первичный вал в коробке передач, благодаря чему шансы на быстрый и успешный старт двигателя значительно повышаются.

Излишняя настойчивость

Бывает так, что двигатель вообще отказывается запускаться. При этом некоторые люди продолжают тщетные попытки, ничего не добиваясь и лишь заливая свечи топливом. Но любой опытный водитель или механик скажет вам, что в большинстве случаев достаточно 3 попыток с интервалом 10 секунд. Если после этого двигатель не завелся, лучше прекратить издеваться над стартером и обратиться в сервис.

Автор: Леонид Владимиров


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URL: https://www.vb.kg/394796
Теги:
автомобили
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