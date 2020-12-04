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Артем Новиков в преддверии Дня эпоса "Манас" встретился с ведущими манасчи

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в преддверии Дня эпоса "Манас" встретился с ведущими манасчи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Артем Новиков отметил важность сохранения духовного и культурного наследия кыргызского народа, самым ярким олицетворением которого является эпос "Манас".

"В мире есть разные культуры, которые доказывают свою древность архитектурными, историческими, археологическими достояниями. Уникальность эпоса "Манас" в том, что это великое живое наследие, не имеющее аналогов и занимающее особое место в мировой культуре. Он продолжает жить в том виде, в котором был изначально. Это сундук знаний, воспитывающий поколения. Эпос может сплотить всех нас в трудное для страны время, как например в период пандемии. Также хочу отметить недавнее событие, поразившее весь мир. Доолот Сыдыков более 14 часов непрерывно читал эпос "Манас". Надеюсь, что это событие попадет в книгу рекордов Гиннеса, что еще раз подчеркнет уникальность искусства сказания", - сказал он.

Во время разговора манасчи рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в своем творчестве. В частности, речь шла об отсутствии штатных единиц манасчи в учреждениях культуры и самого статуса "манасчи". Выслушав собеседников, Артем Новиков напомнил о разрабатываемой пятилетней национальной программе по поддержке и популяризации эпоса "Манас", заверив, что правительство Кыргызской Республики приложит усилия для решения озвученных проблем.

И.о. премьер-министра еще раз поздравил сказителей с Днем эпоса "Манас" и пожелал им успешного проведения мероприятия по непрерывному двухдневному сказанию эпоса в городе Талас.


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URL: https://www.vb.kg/394802
Теги:
Манас, правительство, культура, Кыргызстан, Артем Новиков, Манасчи
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