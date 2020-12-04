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Задержан инстаграм-блогер, "стрелявший" по машинам (видео)

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники столичной милиции задержали 25-летнего бишкекчанина, который хвастался незаконным пистолетом в прямом эфире в Инстаграм. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Накануне вечером пользователи социальных сетей обратили внимание на вызывающий стрим блогера. За рулем автомобиля молодой человек демонстрировал пистолет.

"Бам", - кричал блогер, делая вид, что стреляет по проезжающим автомобилям.

Теперь любителю опасной езды грозит внушительный штраф, а возможно и реальный тюремный срок. Сотрудники патрульной милиции задержали молодого человека, начато досудебное производство по статье 253 уголовного кодекса "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".


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URL: https://www.vb.kg/394805
Теги:
ГУВД, социальные сети, Кыргызстан
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