Задержан инстаграм-блогер, "стрелявший" по машинам (видео)

Сотрудники столичной милиции задержали 25-летнего бишкекчанина, который хвастался незаконным пистолетом в прямом эфире в Инстаграм. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Накануне вечером пользователи социальных сетей обратили внимание на вызывающий стрим блогера. За рулем автомобиля молодой человек демонстрировал пистолет.

"Бам", - кричал блогер, делая вид, что стреляет по проезжающим автомобилям.

Теперь любителю опасной езды грозит внушительный штраф, а возможно и реальный тюремный срок. Сотрудники патрульной милиции задержали молодого человека, начато досудебное производство по статье 253 уголовного кодекса "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".