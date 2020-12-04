Член КС: Либо мы за ответственного отца, либо за временных отчимов

Американский социолог и политолог Сэ́мюэл Фи́ллипс Ха́нтингтон предупреждал в своих трудах о грядущих столкновениях цивилизаций. Так вот, на сегодняшний день в мире этот конфликт цивилизаций подошел к этапу открытого противостояния. Война цивилизаций, то есть ценностей, перешла в открытую фазу и подошла к кульминации. События на ближнем Востоке, в Соединенных штатах Америки, Европе свидетельствуют об обострении этих столкновений. Идет борьба за умы и сердца людей, за те ценности, которые должны их захватить. Хангтингтон выделял борьбу западной цивилизации с восточной традиционной, либерального мира и мира ислама. Эта война цивилизаций идет и у нас в стране, причем ожесточенная. Особую активность проявляют сторонники западной либеральной части, так как понимают, что традиционные ценности все равно их отторгают. Ну не приемлемо для кыргыза индивидуализм и гей-парады.

Так вот споры вокруг Конституции – это есть форма столкновений цивилизаций, то есть война за ценности. Вопрос о парламентской форме или президентского правления – это лишь форма, формальная сторона, а по содержательной части – это и есть столкновение за ценности. Идет противостояние за то, чтобы либо застолбить, закрепить и даже расширить чуждые нам агрессивные либеральные ценности либо возродить, сохранить и жить по традиционным национально-культурным ценностям. Если говорить на простом языке- или традиционная семья, где есть муж и жена, где установлены правила уважения старших, почет старикам, забота о близких либо однополые браки, индивидуализм близких родственников, гей-парады и различные выставки. При этом идет попытка поглотить и размыть традиционные национально-культурные ценности глобальными формами цивилизации, модель которых изначально запланирована на разрушение и установления внешнего управления (парламентаризм, партийные группировки, нетрадиционная семья, индивидуализм и т.д.).

Если даже говорить об устройстве государственной власти либо мы за сильного, ответственного хозяина – отца, либо за безответственных, временных, приходящих отчимов.

Поэтому уважаемые, принимающие решение, какой референдум по выбору формы правления? Уважаемые члены Конституционного совещания, депутаты Жогорку Кенеша, прошу вас мобильно, оперативно, ответственно завершите работу и передайте депутатам проект Конституции для принятия решения.

Проведение референдума по выбору формы правления равнозначно выяснению вопроса: "Вы за традиционную семью или за однополые браки?" Если мы это не осознаем, то просто теряем время.

Если уж так нужно выслушать сторонников либеральных ценностей, то давайте зададим и такой вопрос. Пусть назовут хотя бы одну компанию инвестора, который пришел в Кыргызстан за 10 лет парламентского правления? Кроме мошеннических групп никто к временщикам не идет. Мирзиеев - Президент Узбекистана за 3 года правления привлек 120 млрд долларов инвестиций. Мы же набрали только кредиты, увеличив внешний долг. Среди наших соседей мы самые "передовые" по строительству парламентаризма, но по экономическому росту и росту благосостояния народа мы отстали от них почти на 20-30 лет. И теперь отдельные группы хотят сохранить существующую безответственную систему. Ладно, если бы мы за эти годы добились позитивных результатов в экономике, а это означало бы что и политическая составляющая верна. Известно, что политика и экономика взаимосвязанные категории.

Глупо терять время, его можно упустить. Многие, не понимая вопроса, могут стать врагами собственного народа, заблуждаясь и провозглашая вредные идеи и правила. Но есть и такие, кто умышленно разрушают страну, установив и защищая парламентскую систему.

Время беспощадно, у времени нет сострадания, оно не учитывает мнения людей, оно может наказать за нерасторопность. Не случайно в народе говорят: - "то, что можно сделать сегодня не откладывай на завтра". Тянуть кота за хвост нельзя, его нужно рубить.

Автор: Айдарбек Мамбеткадыров – член КС, независимый юрист