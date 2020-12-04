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Как будут отдыхать кыргызстанцы на новогодних праздниках?

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- Екатерина Улитина
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В этом году новогодние праздники решено отметить без переноса выходных и праздничных дней. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Таким образом, на новогодних праздниках кыргызстанцы будут отдыхать три дня подряд - 1, 2 и 3 января. 1 января является праздничным днем, а 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресение.

Далее 4,5 и 6 января являются рабочими днями, 7 января - выходной день, а в пятницу, 8 января, кыргызстанцы вновь выйдут на работу.

Отметим, в прошлые годы правительство практиковало перенос рабочих дней в новогодние праздники на субботы или другие праздничные даты.


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URL: https://www.vb.kg/394811
Теги:
Министерство социального развития, Новый год, праздник, Кыргызстан
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