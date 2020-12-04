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Выборы 2020: Алмамбет Салиев будет задержан?

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- Бакыт Басарбек
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Экс-заместитель руководителя аппарата президента КР Алмамбет Салиев в ближайшее время возможно будет задержан. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, это связано с прошедшими парламентскими выборами.

- Есть оперативная информация и жалобы в его адрес о давлениях и злоупотреблениях во время предвыборной компании, - рассказали источники.

Напомним, Алмамбет Салиев в команде Сооронбая Жээнбекова был заместителем руководителя аппарата президента, пройдя вместе с ним путь от Ошской госадминистрации.

По данным СМИ, Салиев в аппарате президента курировал работу силовиков. По неподтвержденным данным, именно он стоял за разработкой операции в Кой-Таше по задержанию Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/394828
Теги:
Кыргызстан, Алмамбет Салиев, Арест
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