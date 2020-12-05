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Артем Новиков объявил выговор председателю Налоговой службы

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- Екатерина Улитина
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Председателю Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики Абдалиеву Кабылу Кушбаковичу объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения правительства.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков.

Напомним, ранее Артем Новиков посетил КПП "Чалдовар". В ходе визита выяснилось, что оборудование по программе "Сводный пост" не установлено. Хотя ранее чиновники отчитались, что оно работает в тестовом режиме.


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URL: https://www.vb.kg/394839
Теги:
Кыргызстан, Артем Новиков
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