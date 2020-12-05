Член ОПГ без причины открыл стрельбу в кафе. Двое получили ранения

21 ноября в кафе в селе Ново-Николаевка Жайылского района Чуйской области неизвестный мужчина без видимой причины открыл стрельбу. Два человека - молодые люди 1998 года рождения получили огнестрельные ранени. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Вечером 21 ноября в больницу Жайылского района поступил молодой мужчина с огнестрельным ранением, медики вызвали сотрудников правопорядка.

"По приезду сотрудников милиции с заявлением обратился З.Н., 1998 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного лица, который выстрелил в него из неустановленного оружия в одном из кафе расположенных в селе Ново-Николаевка, без каких либо причин после чего скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в ГУВД области.

Позже в милицию обратился еще один пострадавший в этом же инциденте. Он тоже получил огнестрельное ранение.

Материалы дела были зарегистрированы в ЕРПП по статье "Хулиганство".

"Для раскрытия данного преступления по горячим следам сотрудниками милиции проводились ряд оперативных и следственных мероприятий были изучены все имеющиеся камеры видеонаблюдения близ находящих зданий, опрошены ряд лиц находящихся в момент совершения преступления. В результате слаженной работы сотрудников ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района было установлено личность подозреваемого", - сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался активный член ОПГ Б.М. 1986 года рождения. В 2008 году он был судим за убийство оперуполномоченного ОВД Жайылского района лейтенанта милиции Джолдошбек уулу Эркина. По решению суда, он провел 11 лет в местах лишения свободы и в 2019 году вышел на свободу.

В настоящее время расследование продолжается, назначено проведение экспертизы.