Айсулуу Тыныбекова признана лучшим борцом-женщиной за все время. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Объединенный мир борьбы провел голосование среди болельщиков с целью выявить кто, по мнению болельщиков и любителей спорта, является лучшим борцом среди женщин за все время. По итогам голосования пользователей со всего мира, лучшей была признана отечественная спортсменка Айсулуу Тыныбекова!

"Уже несколько дней мы следим за тем, что происходит на площадке Объединенного мира борьбы. Победа Айсулуу Тыныбековой в этом голосовании для нас говорит о многом. Во-первых, Айсулуу Тыныбекова сильнейший борец среди женщин в глазах болельщиков и любителей спорта во всем мире. Во-вторых, улучшается спортивный имидж Кыргызстана. В-третьих, мы очень сплоченный народ, который поддерживает друг друга.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, любителей спорта, в частности борьбы, всех, кто проголосовал за нашу спортивную гордость – Айсулуу Тыныбекову. От своего имени, от имени Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта поздравляю Айсулуу Тыныбекову с победой! Уверен, что это далеко не последняя ее победа. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, профессиональных спортивных успехов, достижения всех целей, покорения всех вершин и побития всех рекордов" – отметил директор Госагентства Канат Шабданбаев.

По условиям конкурса номинированы 16 спортсменок. Голосования проводились в сторис официального аккаунта Объединенного мира борьбы в социальной сети Instagram. Онлайн-турнир прошел прошел по олимпийской системе: выигравшая спортсменка проходила дальше по турнирной сетке, проигравшая вылетала.

В первом круге Айсулуу Тыныбеков набрала больше голосов, чем Рисако Каваи из Японии. Во втором круге набрала больше, чем Наталья Воробьева из России. В полуфинале Тыныбекова набрала больше, чем Аделина Грей из США. В финале сошлись Айсулуу Тыныбекова и борец из Индии Винеш Пхогат. Набрав большинство голосов в финальной встрече, Айсулуу Тыныбекова стала победителем в голосовании за лучшего борца мира среди женщин.