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Новиков: Развитие цифровой экономики откроет перспективы во всех сферах

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- Екатерина Улитина
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Развитие цифровой экономики откроет новые перспективы не только для экономического, но и социального, культурного развития стран ЕАЭС. Об этом исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков сказал на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

"COVID-19 стал катализатором развития цифровизации и ее применения во всех сферах жизнедеятельности. С появлением вируса и введением мер социального дистанцирования скорость цифровизации экономики заметно возросла. Совместная реализация цифровых проектов приведет к преодолению границ, созданию новых рабочих мест и снятию барьеров. Именно путь развития цифровых технологий создаст основу для устранения любых препятствий и ограничений на пути построения единого рынка услуг", - считает и.о. Главы Правительства.

По мнению Артема Новикова необходимо усилить работу над либерализацией секторов услуг на внутреннем рынке Союза.

"В рамках цифровой повестки проработается проект "Работа без границ", который будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. При работе по формированию единых рынков услуг важно не только проводить мероприятия по гармонизации законодательства государств-членов, но и принимать меры по либерализации и де-регулированию предоставления и поставки услуг в странах объединения", - заключил и.о. Премьер-министра.


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URL: https://www.vb.kg/394845
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Артем Новиков
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