США поддерживают начатую Жапаровым и Ташиевым борьбу с ОПГ

На виртуальной церемонии вручения журналистам премии "Стремление" посол США в Кыргызстане Дональд Лу заявил, что Соединенные Штаты поддерживают борьбу с ОПГ, начатую Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым.

- Организованная преступность существовала и процветала в Кыргызстане со времён Советского Союза. Но до прошлого года она всегда существовала в тени. Храбрая журналистская деятельность Азаттыка, Клоопа, KLOOP, OCCRP, Factcheck.kg, и десятков журналистов социальных сетей дала начало общественной дискуссии об организованной преступности. И это заставило правительство отреагировать, - сказал дипломат.

Он отметил, что общественность Кыргызстана была крайне возмущена жадностью, всевластием и безнаказанностью этого криминального клана.

- Они (люди – авт.) видели, как эти преступники стимулируют коррупцию в кыргызском обществе. Прежний ГКНБ и комиссия ЖК провели расследование, но ничего не нашли. При прежней власти, несколько журналистов были избиты, запуганы и заключены в тюрьму. А также в прошлом году Раим-миллион подал иск за клевету против СМИ, в котором он пытался наложить арест на их активы. Реакция общественности на это была резкой, - заявил Дональд Лу.

Он уточнил, что последовавший подъем к власти партии "Мекеним Кыргызстан" и беспрецедентные нарушения на выборах 4 октября привели к революции.

"Затем, последовали попытки организованной преступности повлиять на решения временного правительства Садыра Жапарова. Они использовали интернет-троллей, уличных бандитов и угрозы насилия против лидеров Кыргызстана. Народ и временное правительство Кыргызстана сказали, что это неприемлемо", - сказал посол США.

Он также упомянул арест Райымбека Матраимова и Камчыбека Кольбаева.

- Хоть это и правда, что суд выпустил Райыма-миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству два миллиарда сомов, эти шаги – это только начало. Их недостаточно, но они только начало. Это похоже на голливудский фильм про мафию. Но вы всё ещё не знаете, чем закончится фильм. Я скажу вам чем он закончится. Правительство привлечёт преступников к ответственности. Оно предаст их суду и вынесет обвинения. Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа, - сказал Дональд Лу.