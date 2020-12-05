"Минюст обоснованно отказал Александру Киму в перерегистрации "Рубикона""

Министерство юстиции обоснованно отказало Александру Киму в государственной перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон". Об этом говорится в обосновании юристов на жалобу Кима.

"Чуй-Бишкекское управление юстиции отказало заявителю, поскольку последним не были представлены документы, подтверждающие передачи долей в ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" от Рябушкиной Г.А. и Рябушкина А.А. к Ким А. и Власенко А.М., либо судебный акт об отмене приказа (приказов) Чуй-Бишкекского управления юстиции.

Административная жалоба Ким А.А. подлежит оставлению без удовлетворения по следующим основаниям:

Заявителем были представлены ряд судебных актов об отмене определений Первомайского районного суда города Бишкек от 11 марта 2015 года и от 28 августа 2015 года.

Указанные судебные акты не могут являться основанием для перерегистрации долей в уставном капитале ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" от Рябушкиных к Ким А.А. и Власенко А.М., поскольку по ним не приняты судебные акты о полном или частичном отказе в иске либо о прекращении производства по этому делу, либо об оставлении заявления без рассмотрения.

Согласно статье 415 ГПК КР поворот исполнения судебного акта применяется, если приведенный в исполнение судебный акт изменен или отменен и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске либо производство по делу прекращено, либо заявление оставлено без рассмотрения. При повороте исполнения судебного акта лицу возвращается все то, что было взыскано с него в пользу взыскателя по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту.

В рамках поворота исполнения судом должны быть вынесены судебные акты об отмене приказов о перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" от 06.04.2015г. и 29.09.2015г. Без указанных судебных актов государственная перерегистрация ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" на законном основании юридически не возможна.

Важно отметить, что поворот исполнения суда в соответствии со статьей 415 ГПК КР выносится судебным актом с выдачей исполнительного листа на возврат взысканного имущества.

Это сами прекрасно понимают представители Ким А.А. и юристы клиники "Адилет". Как они сами поясняют в статье 24.kg от 03.12.2020 г. "чтобы восстановить справедливость и Александр Ким мог распоряжаться своей собственностью, необходимо отменить четыре судебных акта, на основе которых Рябушкины незаконно получили в собственность "Вечерку". А после отмены этих четырех судебных актов в первой, апелляционной и кассационной инстанциях необходимо, чтобы эти четыре судебных акта еще были пересмотрены по существу".

Попытки произвести перерегистрацию общества в органах юстиции без поворота исполнения судебных актов указывают на крайнее неуважение закона со стороны Ким А.А. и правовой клиники "Адилет".

Кроме того, согласно п.3 ст. 57 Закона КР "Об основах административной деятельности и административных процедурах" административный акт не отменяется со стороны принявшего этот акт административного органа или его вышестоящего органа, если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли собственника. В этом случае административный акт признается недействительным в судебном порядке.

Таким образом, Чуй-Бишкекское управление юстиции обоснованно отказало Ким А.А. в государственной перерегистрации ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон"", - указывается в документе.