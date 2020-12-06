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Кыргызстан открывает границы для иностранных граждан

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- Екатерина Улитина
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Правительством Кыргызской Республики 4 декабря 2020 года принято решение о возобновлении пропуска в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику через пункты пропуска международных аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль" с соблюдением требований Алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает МИД КР.

Таким образом, с 4 декабря 2020 года иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызскую Республику регулярными авиасообщениями в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Министерство напоминает, что в соответствии с указанными алгоритмами, граждане иностранных государств и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в Кыргызскую Республику, при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа (3 суток).

После прибытия в Кыргызскую Республику, сотрудниками санитарно-карантинных пунктов (СКП) также будет проводиться проверка наличия результатов ПЦР-исследования и термометрия пассажиров на борту воздушного судна.

В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.

Кроме этого, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, запланированных на 2021 год, Правительством Кыргызской Республики принято решение о пропуске иностранных граждан, направляющихся в Кыргызскую Республику в качестве международных наблюдателей по приглашению Министерства иностранных дел и других компетентных государственных органов Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/394851
Теги:
авиация, граница, Кыргызстан, МИД
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