Артем Новиков дал поручения по сокращению коррупционных рисков на таможне

Автоматизация системы учета прохождения товаров через границы минимизирует все коррупционные риски. Об этом сказал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе посещения контрольно-пропускного пункта "Торугарт" в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

И.о. Главы Правительства ознакомился с деятельностью КПП, работой информационной системы таможенной службы.

По его словам, имеются отдельные замечания по вопросам фиксации, учета транспортных средств, начиная с движения по пересечению границы, сканирования номеров транспортных средств, включению их в базу данных в целях исключения человеческого фактора при оформлении таможенных документов.

"На протяжении более 2 месяцев неоднократно проводились переговоры с китайской стороной по увеличению объёма пропуска транспортных средств через границу. Недавно китайская сторона подтвердила договоренность об увеличение пропускной способности на контрольно-пропускном пункте

"Иркештам – Автодорожный", согласно которому КПП будет работать 12 часов ежедневно, в том числе в выходные дни. Кроме того, решены вопросы строительства складской инфраструктуры, специализированных кранов для отгрузки товаров. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет проведена. По КПП "Торугарт" ситуация несколько иная. Здесь высокогорье, поэтому мы осмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также площадки для обеспечения перегрузки товаров на государственной границе в целях увеличения объёма перевозок грузов через контрольно-пропускные пункты. Имеется определённое понимание этого процесса", - сказал Артем Новиков, подчеркнув важность работы контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам" в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

В ходе посещения КПП и.о. Премьер-министра провёл совещание с руководителями профильных государственных органов.

Артем Новиков поручил в недельный срок определить единый алгоритм по перегрузке, дезинфекции, перемещению товаров, оформлению электронных сопроводительных документов, дополнительных возможностях по таможенной очистке товаров непосредственно в пределах пункта пропуска в целях исключения риска несанкционированного и неучтенного перемещения товаров внутри страны.

Кроме того, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики поручено в недельный срок разработать единую концепцию по автоматизации учета движения товаров, формирования единой электронной базы данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов, а также привязки этой системы к весогабаритному контролю и инспекционно-досмотровому комплексу.

"Мною даны поручения по развитию инфраструктуры КПП "Торугарт-Автодорожный". Первоначальные результаты по модернизации таможенной системы мы рассчитываем увидеть уже при запуске единого операционного центра учета товаров непосредственно в центральном аппарате таможенной службы. Поручения по открытию этого центра были даны и на сегодняшний день эта работа находится в завершающей стадии. Думаю, что до конца этого года мы увидим открытие центра и соответствующие изменения", - заключил Артем Новиков.