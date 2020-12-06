Погода
$ 84.74 - 84.89
€ 103.15 - 103.60

Артем Новиков дал поручения по сокращению коррупционных рисков на таможне

12  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Автоматизация системы учета прохождения товаров через границы минимизирует все коррупционные риски. Об этом сказал исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе посещения контрольно-пропускного пункта "Торугарт" в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

И.о. Главы Правительства ознакомился с деятельностью КПП, работой информационной системы таможенной службы.

По его словам, имеются отдельные замечания по вопросам фиксации, учета транспортных средств, начиная с движения по пересечению границы, сканирования номеров транспортных средств, включению их в базу данных в целях исключения человеческого фактора при оформлении таможенных документов.

"На протяжении более 2 месяцев неоднократно проводились переговоры с китайской стороной по увеличению объёма пропуска транспортных средств через границу. Недавно китайская сторона подтвердила договоренность об увеличение пропускной способности на контрольно-пропускном пункте

"Иркештам – Автодорожный", согласно которому КПП будет работать 12 часов ежедневно, в том числе в выходные дни. Кроме того, решены вопросы строительства складской инфраструктуры, специализированных кранов для отгрузки товаров. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет проведена. По КПП "Торугарт" ситуация несколько иная. Здесь высокогорье, поэтому мы осмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также площадки для обеспечения перегрузки товаров на государственной границе в целях увеличения объёма перевозок грузов через контрольно-пропускные пункты. Имеется определённое понимание этого процесса", - сказал Артем Новиков, подчеркнув важность работы контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам" в обычном режиме в строгом соответствии с санитарными требованиями.

В ходе посещения КПП и.о. Премьер-министра провёл совещание с руководителями профильных государственных органов.

Артем Новиков поручил в недельный срок определить единый алгоритм по перегрузке, дезинфекции, перемещению товаров, оформлению электронных сопроводительных документов, дополнительных возможностях по таможенной очистке товаров непосредственно в пределах пункта пропуска в целях исключения риска несанкционированного и неучтенного перемещения товаров внутри страны.

Кроме того, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики поручено в недельный срок разработать единую концепцию по автоматизации учета движения товаров, формирования единой электронной базы данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов, а также привязки этой системы к весогабаритному контролю и инспекционно-досмотровому комплексу.

"Мною даны поручения по развитию инфраструктуры КПП "Торугарт-Автодорожный". Первоначальные результаты по модернизации таможенной системы мы рассчитываем увидеть уже при запуске единого операционного центра учета товаров непосредственно в центральном аппарате таможенной службы. Поручения по открытию этого центра были даны и на сегодняшний день эта работа находится в завершающей стадии. Думаю, что до конца этого года мы увидим открытие центра и соответствующие изменения", - заключил Артем Новиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394852
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Артем Новиков, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  