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Здание инфекционного отделения в Нарыне готово на 92%

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства инфекционного отделения объединенной больницы в городе Нарын. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

"Учитывая складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в республике по коронавирусной инфекции, важно, как можно быстрее завершить строительство новых медицинских учреждений в областях. Направление работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции является особо важным для правительства. Необходимо в сжатые сроки обеспечить новые места для лечения пациентов в медицинских учреждениях в регионах. Поэтому данному вопросу уделяется большое внимание. Новое здание инфекционного отделения в больнице города Нарын рассчитано на 70 мест. Необходимо завершить все строительные работы на объекте качественно и в срок. Медицинское учреждение должно быть оснащено необходимым оборудованием, инвентарем, а также обеспечено соответствующим персоналом и медикаментами", - сказал и.о. главы правительства.

Артем Новиков дал ряд поручений местным органам власти, в том числе по обеспечению области в достаточном количестве медикаментами, тест-системами, средствами индивидуальной защиты.

"Важно также проводить мониторинг цен на лекарства в регионе. Держите ситуацию под постоянным контролем. Нельзя допускать ухудшения эпидемиологической ситуации", - сказал и.о. премьер-министра.

Отметим, что работы по строительству здания нового инфекционного отделения завершены на 92%. Проводятся работы по установке вентиляционной системы, системы отопления, монтажу противопожарной системы, внутренней и внешней отделке помещения.


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URL: https://www.vb.kg/394853
Теги:
Кыргызстан, Артем Новиков, больница
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