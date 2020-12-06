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"Животноводство может стать локомотивом развития Нарынской области"

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область провел совещание с полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области, мэром города Нарын, руководителями районов и областных государственных учреждений.

"Мы надеемся, что в ближайшее время строительство инфекционного отделения больницы будет завершено. Имеются определенные финансовые затруднения в части финансирования строительных работ. Этот вопрос будет проработан Правительством Кыргызской Республики и все обязательства по финансированию будут выполнены. Второй важный вопрос на повестке дня - это прохождение зимнего периода без перебоев в энергетике, с необходимым запасом твёрдого топлива для населения на местах", - сказал и.о. главы правительства.

Артем Новиков отметил, что в области будет проведён мониторинг цен на лекарства и при необходимости в регион доставят дополнительную партию медикаментов.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития области, работа промышленных предприятий, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, ход строительства инфраструктурных объектов.

"Животноводство может стать локомотивом развития области. Нам нужно заняться экономическим развитием региона. Будет подготовлен совместный план и начата соответствующая работа", - сказал и.о. премьер-министра.

В ходе своего визита в Нарынскую область Новиков посетил племенного хозяйства в Ат-Башинском районе. По итогам визита, профильным ведомствам дано поручение в недельный срок рассмотреть возможность оказания поддержки фермерскому хозяйству.

По итогам совещания местным органам власти дан ряд поручений.


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URL: https://www.vb.kg/394854
Теги:
правительство, Кыргызстан, Артем Новиков
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