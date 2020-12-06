В Сузаке за дачу взятки задержана соцработница

За дачу взятки в размере 60 тысяч сомов задержана ведущий специалист Сузакского районного управления труда и соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"27 ноября 2020 года ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поличным при даче взятки сотруднику ГКНБ в виде денежных средств в размере 60 тыс. сомов задержана ведущий специалист Сузакского районного управления труда и социального развития Установлено, что Р.Б. давала денежные средства сотруднику ГКНБ за положительное решение вопроса о выявленных в ходе проверки нарушений при оформлении документов на получение социальных пособий малоимущим жителям Сузакского района Жалал-Абадской области", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

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По данному факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 (Дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется следствие.