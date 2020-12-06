В Кемине пациентов будут принимать в новом здании Группы семейных врачей

5 декабря в городе Кемин Чуйской области состоялась церемония открытия нового здания Группы семейных врачей (ГСВ), профинансированное Общественным объединением "Центр Ас-Сафа". В открытии приняли участие министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев и гости из Кувейта.

ГСВ с общей площадью 240 м2 включает в себя стационар на 12 коек и столовую. Учреждение, построенное общественным объединением "Центр Ас-Сафа" полностью оборудовано медицинским оборудованием, гинекологическим креслом, стоматологическим аппаратом и необходимой мебелью.

Министр здравоохранения выразил благодарность Общественному объединению за поддержку сектора здравоохранения КР.

Для информации:

Общественным объединением построены на территории Кыргызской Республики и введены в эксплуатацию:

- 30 Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

- 10 ГСВ;

- 4 Родильных дома;

- 2 корпуса для инвалидов;

- 2 корпуса гематологического и диагностического отделений в Национальном центре охраны материнства и детства.