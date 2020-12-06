В Москве задержали кыргызстанцев, разыскиваемых у себя на родине

В Москве взят под стражу ряд граждан КР, которые в самом Кыргызстане были объявлены в розыск за совершение различных преступлений. Всех этих людей удалось выявить и задержать в результате совместных усилий правоохранительных органов России и представительства МВД КР в РФ.

Среди арестованных, по информации представительства, - два уроженца Чуйской области. Один из них, 28-летний Н.Т., в октябре 2017 года обманным путем продал свою автомашину марки "Мерседес Даймлер-Крайслер S-500", на которую по определению суда был наложен арест. В результате этих мошеннических действий потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более чем 342 тысяч сомов.

А 31-летний М.А. разыскивается с 2019 года за, согласно УК КР, за подстрекательство к использованию должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя лично либо других лиц или из иной личной заинтересованности, за подстрекательство к служебному подлогу.

За злоупотребление должностным положением и служебный подлог объявили в межгосударственный розыск и 35-летнего выходца из Баткенской области М.К.

В свою очередь, 27-летний уроженец Джалал-Абадской области Н.М. в августе 2019 года, ворвавшись в дом жителя одного из сел Сузакского района, нанес ему, а также тремя находившимся в доме молодым людям ножом тяжкие телесные повреждения. Всех их пришлось госпитализировать в хирургическое отделение местной больницы, против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух или более лиц".

На совести другого джалалабадца, 46-летнего Г.Ш., - завладение обманным путем имуществом жителя области, в результате чего последний понес ущерб более чем на 810 тысяч сомов.

"В настоящее время по всем указанным фактам инициаторы розыска уведомлены, правоохранительными органами КР и РФ прорабатывается вопрос по отправлению разыскиваемых лиц в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности"- проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.