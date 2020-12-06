Снег и мороз. Какая погода ожидается на следующей неделе?

На следующей неделе на большей части республике ожидаются снегопады, в некоторых районах возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отрицательных отметках.

Погода в Бишкеке

В столице осадков не ожидается. Порывы ветров будут составлять 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем колеблется от -2 до -6, ночью - от -9 до -11.

В МЧС обращают внимание на загрязнение воздуха в столице. Среднесуточная концентрация вредных веществ в воздухе остается высокой - в 1,1 -10 раз выше предельно допустимых значений.

Погода в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях

6 декабря днем ​​и 7 декабря ночью без осадков. Во второй половине дня 7 декабря в некоторых районах ожидается снег.

Снегопады ожидаются в ночь на 8 декабря на большей части Джалал-Абадской области, в некоторых районах Ошской и Баткенской областей.

Снег ожидается 8 декабря днем ​​и 9 декабря ночью на отдельных участках.

Во второй половине дня 9 декабря на территории Ошской и Джалал-Абадской областей ожидаются снегопады. В Баткенской области осадков не ожидается.

Дороги неровные и скользкие. Ожидается, что скорость ветра с запада составит 4-9 метров в секунду.

Погода в Иссык-Кульской области

8-9 декабря в некоторых районах ожидается снег.

Дороги неровные и скользкие. Скорость ветра с запада составит 4-9 метров в секунду, а 5 декабря в отдельных районах - 15-20 метров в секунду.

Погода в Нарынской области

7 декабря днем ​​и 8 декабря ночью ожидается снег на отдельных участках.

Во второй половине дня 8 декабря осадков не ожидается.

9 декабря в некоторых районах ожидается снег.

Дороги неровные и скользкие. Скорость ветра с запада составит 4-9 метров в секунду, а 5 декабря в отдельных районах - 15-20 метров в секунду.

Примерный прогноз ожидаемой погоды на 10-11 декабря

В ночь на 10 декабря в отдельных районах Нарынской области, в предгорьях и горных районах Ошской и Джалал-Абадской областей ожидаются снегопады, на остальных участках без осадков.

Снегопады ожидаются 10 декабря днем ​​и 11 ноября ночью в некоторых районах Иссык-Кульской области, в остальной части области без осадков.

Во второй половине дня 11 ноября осадков не ожидается.

Дневные температуры немного поднимутся.