И.о. президента Талант Мамытов прилетел в Москву

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 6 ноября, с рабочим визитом прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Талант Мамытов проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володином с Вячеславом Володиным.

Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В завершение визита Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретится с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации.