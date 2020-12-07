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И.о. президента Талант Мамытов прилетел в Москву

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- Екатерина Улитина
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Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 6 ноября, с рабочим визитом прибыл в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Талант Мамытов проведет двустороннюю встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володином с Вячеславом Володиным.

Стороны обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития взаимодействия Кыргызстана и России в рамках межпарламентского сотрудничества.

Также запланированы встречи Таланта Мамытова с председателем Коллегии Евразийской Экономической Комиссии Михаилом Мясниковичем и председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

В завершение визита Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретится с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/394869
Теги:
Талант Мамытов, Москва, Кыргызстан
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