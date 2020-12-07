В Кыргызстане 293 новых случая COVID-19, скончались за сутки 2 человека

В Кыргызстане 293 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 121
Ош - 4
Чуйская область – 63
Ошская область - 5
Таласская область - 11
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 46
Джалал-Абадская область – 30
Баткенская область - 12.
За весь период зафиксировано 75395 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 67400 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 407 человек:
Бишкек – 121
Ош – 10
Чуйская область – 103
Ошская область – 12
Таласская область – 12
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 60
Баткенская область – 50.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек область – 1
Чуйская область – 1.
Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за период пандемии - 1297 человек.
На стационарном лечении – 2520 пациентов, из них:
32 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;
1751 (69,4%) - средней тяжести;
626 (24,8%) - тяжелые;
111 (4,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 3355 пациентов.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1337.