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В Кыргызстане 293 новых случая COVID-19, скончались за сутки 2 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане 293 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 121

Ош - 4

Чуйская область – 63

Ошская область - 5

Таласская область - 11

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 46

Джалал-Абадская область – 30

Баткенская область - 12.

За весь период зафиксировано 75395 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 67400 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 407 человек:

Бишкек – 121

Ош – 10

Чуйская область – 103

Ошская область – 12

Таласская область – 12

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 60

Баткенская область – 50.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек область – 1

Чуйская область – 1.

Так, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 2 человека, за период пандемии - 1297 человек.

На стационарном лечении – 2520 пациентов, из них:

32 человек (1,2%) - удовлетворительное состояние;

1751 (69,4%) - средней тяжести;

626 (24,8%) - тяжелые;

111 (4,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 3355 пациентов.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 1337.


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URL: https://www.vb.kg/394871
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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