"Молчать не буду". Жапаров о том, что нужно Текебаеву

Будет ли депутат, который платит за место в парламенте, работать в интересах народа? А ведь именно благодаря текебаевской Конституции Жогорку Кенеш превратился в "фондовую биржу" - вместо защиты интересов кыргызстанцев, нардепы заботятся о своих.

Забавная складывается в Кыргызстане ситуация. Именно те люди, которые подстраивали под себя основной закон, сегодня с пеной у рта доказывают, что только их вариант Конституции – самый что ни на есть правильный, и никто, кроме них, не имеет право распоряжаться основным законом.

Хотя бы за это можно сказать "спасибо" инициативе обсудить новый проект Конституции. С некоторых деятелей маски были не просто сорваны, а слетели моментально.

Вспомним того же Текебаева, который, потеряв и маску, и лицо орал в прямом эфире на Зулпуева "Вы никто!". До такого Омурбек Чиркешович еще никогда не опускался.

Накануне Омурбек Текебаев выступил в интервью радио "Азаттык", где заявил, что предложенный Садыром Жапаровым проект Конституции отбросит страну на 30 лет назад.

Ему возразил сам Садыр Жапаров, ответив на своей странице Facebook: Напротив, "по текебаевской Конституции мы жили 10 лет и нас отбросило на 30 лет назад".

"Сегодня это доказано на практике, что Конституция, написанная одним человеком для личной выгоды, не будет работать в интересах народа и государства. Как заметил Кыяс Молдокасымов, парламентская система правления, возникшая после партийных выборов, превратилась в бизнес.

Кандидаты платили от двухсот тысяч до миллиона долларов за включение в первую десятку списка от партий, таким образом покупая мандат депутата Жогорку Кенеша. Это факт. Точнее говоря, каждое место в Жогорку Кенеше продавалось за суммы от двухсот тысяч до миллиона долларов. Народ тоже начал продавать свои голоса. Потому что созданная Текебаевым система правления привела к такой ситуации.

Станет ли депутат, купивший голоса, работать на народ? Наоборот, он начнет искать способ, чтобы за пять лет депутатского срока вдвое или втрое покрыть свои расходы на избирательную кампанию.

Мы все это увидели за десять лет. Поэтому необходимо сломать эту систему, которая разрушает государство, и создать Конституцию, которая будет работать на благо народа и государства, а не одного человека.

- Мы хотим, чтобы эта Конституция не менялась каждые пять-десять лет, а проработала сто лет. Конечно, жизнь переменчива и могут возникнуть разные обстоятельства. Но при этом мы не должны разделяться на противоборствующие стороны, споря по поводу внесения незначительных правок в Конституцию – такие вопросы должны регулироваться конституционными законами.

Вместо того, чтобы говорить: "Кто вы такие?" и "Вы никто", мы призываем к 35 мажоритарным и 55 пропорциональным выборам в парламент, охватывающим законные интересы женщин и молодежи. Мы предлагаем укрепить права человека. Мы вводим нормы, строго защищающие свободу слова.

Я не понимаю, что еще нужно Текебаеву. Текебаев заявил, что исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров солгал, заявив о получении им 1 миллиона долларов от Маевского и дав таким образом прямые показания для суда. Я сейчас не президент, а обычный гражданин.

Хорошо, он обвинил меня во лжи. Но как скрыть тот факт, что в 2011 году Маевский и Модин пришли к депутату Феликсу Кулову и Омурбеку Суваналиеву и попросили помочь вернуть миллион долларов, которые они отдали Текебаеву?

Как мы забудем, что Дуйшон Чотонов открыто сказал Омурбеку Абдрахманову в 2010 году: "Мы получили от Маевского один миллион долларов и используем их на выборах".

В то время данные факты не вскрылись благодаря хорошим отношениям Текебаева и Атамбаева. Однако вскоре Бог изобличил тех, кто хотел украсть народные богатства. Кыргызстан маленький. Политики очень хорошо знают друг друга, и видят, кто и как ворует.

Конечно, такие словесные перепалки не уровень Текебаева и меня. Но мне нужно было ответить. Было два или три раза, когда людей запутывали при обсуждении вопросов по Конституции, судебной реформе, Кумтору и др. В итоге интересы народа и государства оказались растоптанными. Сейчас, в этот исторический поворотный момент, если ему снова удастся повернуть людей в противоположном направлении, то нас действительно отбросит на тридцать лет назад.

Оказались правы те, кто говорил, что президентов портит окружение. Есть много людей, которые говорят: "Не опускайся до его уровня".

И других президентов в прошлом оторвали от народа, говоря: "это не ваш уровень", "не опускайтесь", возносили до небес. Но после потери власти рядом с ними никто не оставался, все бежали.

Вот почему я должен отвечать тем, кто вводит людей в заблуждение и ведет молодежь в ложном направлении пустыми криками. Я извлек урок из истории. Я не буду "возноситься", я буду участвовать во всех важных делах и буду жить среди простого народа", - написал Садыр Жапаров.