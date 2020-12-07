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Кыргызстан поддержал создание в ЕАЭС Ассоциации молодежной дипломатии

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- Евгений Денисенко
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Ассоциация молодежной дипломатии будет учреждена в рамках Евразийского экономического союза. Эту инициативу уже поддержали молодежные организации Беларуси и Кыргызстана, ведутся консультации с аналогичными структурами Армении и Казахстана, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Об образовании нового молодежного объединения шла речь и в ходе состояшегося в Москве Первого евразийского конгресса, на сессии "Стратегии вовлечения молодежи в процессы евразийской интеграции". Директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков (Кыргызстан), который выступил модератором сессии, отметил, что в последние годы работа с молодежью прочно вошла в повестку крупнейших международных организаций и интеграционных объединений.

"О важности вовлечения молодежи в интеграционные процессы говорят и главы государств стран-участниц Союза, потому что молодежь – основная движущая сила", – подчеркнул Данияр Турусбеков.

Одна из новых инициатив в этом направлении - создание Ассоциации молодежной дипломатии в ЕАЭС, при поддержке Совета молодых дипломатов МИД России.

"Мы начнем через развитие этого объединения повышать уровень осведомленности как внутри Союза, так и за его пределами. У нас цель одна – популяризация евразийской интеграции", - отметил Турусбеков.

Рождению этой инициативы предшествовало проведение "Школы молодого лидера ЕАЭС" – в рамках состоявшегося в 2019 году в Кыргызстане рамках IV Международного выставочного форума "Евразийская неделя". Эта школа включала встречу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии, лекции официальных лиц и экспертов ЕЭК, бизнес-игру. Тогда же был основан Молодежный совет ЕЭК, в который вошли около 70 должностных лиц и сотрудников Комиссии.

Сегодня этот совет ведет активную работу уже по нескольким направлениям. В частности, он наладил тесное взаимодействие с ключевыми партнерами − Советом молодых дипломатов МИД России, Росмолодежью, Ассоциацией молодежных правительств РФ, Молодежным парламентом при Государственной Думе ФС РФ и другими организациями.

В сентябре текущего года участники Молодежного совета совместно с Росмолодежью организовали бизнес-игру "Сделано в ЕАЭС: Евразийский бренд на глобальном рынке", в которой приняло участие более 50 студентов и молодых специалистов. Бизнес-игра состоялась в рамках деловой программы Международного молодежного форума "Евразия Global". Он проходил в Оренбурге со 2 по 8 сентября, участниками его стали и молодые кыргызстанцы. Как заявлено, в дальнейшем планируется проводить такие мероприятия и на площадках других государств Союза.

Наиболее масштабная инициатива Молодежного совета – проект "Наши герои", посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта были собраны фотографии и истории более 300 родственников сотрудников, принимавших участие в этой войне. Экспозицию разместили в штаб-квартире ЕЭК в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/394876
Теги:
ЕАЭС
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