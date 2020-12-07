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"Он меня убьет". Женщина просит защитить ее от мужа тирана (видео)

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- Екатерина Улитина
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Жительница Чуйской области записала видеообращение в котором просит защитить ее от мужа-тирана, который избивает ее. Видео было опубликовано на популярных страницах в соцсетях.

В своем видеообращении девушка представилась матерью пятерых детей Гульбахар Билаловой. Она утверждает, что ее бывший муж избивает ее и детей, угрожает и преследует.

- Я так больше не могу, сделайте хоть что-нибудь. Он меня убьет, - просит девушка.

Она утверждает, что обращалась в правоохранительные органы, но те бездействуют.

В ГУВД Чуйской области VB.KG сообщили, что разбираются в этой ситуации и позже дадут ответ.


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URL: https://www.vb.kg/394877
Теги:
ГУВД, семейное насилие, Кыргызстан
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