Кыргызстан вместе со странами ЕАБР улучшит почтовые сервисы

Страны-участницы Евразийского банка развития будут вместе развивать почтово-логистические сервисы и продукты. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключено в ходе состоявшегося в Москве Первого Евразийского конгресса.

Документ подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, генеральный директор ЗАО "Айпост" Айк Карапетян ( Армения), генеральный директор Государственного предприятия "Кыргыз почтасы" Дамир Монолдоров (Кыргызстан) и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов.

Стороны договорились о координации усилий в области создания различных логистических сервисов. В том числе – по доставке международных почтовых отправлений между странами, по разработке и запуску продуктов для организации транзита отправлений в следующих направлениях: Азия – Европа, Европа – страны ЕАЭС, Соединенные Штаты Америки – страны ЕАЭС.

Кроме того, ЕАБР и почтовые операторы намерены сотрудничать в области разработки и внедрения единой технологии обработки международных почтовых отправлений, применения технологии уполномоченного оператора интернет–торговли при организации таможенных складов, осуществления инвестиций в области современных технологий обработки логистических грузов и почтовых отправлений.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Странами-участницами ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.