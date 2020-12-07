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530 га возвращенных Сарпашевым земель отдадут малоимущим жителям Токтогула

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- Оксана Гут
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Экс-вице-премьер-министром КР Тайырбеком Сарпашевым возвращены на баланс государства более 500 гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

"В ходе досудебного производства по факту незаконного обогащения Т.Сарпашевым возвращены на баланс Торкенского а/о Токтогульского района ранее приобретенные им и оформленные на его близких родственников 500 гектаров пастбищных угодий, а также 30 гектаров орошаемых земель, расположенных в Токтогульском районе", говорится в сообщении.

Тем самым Сарпашевым исполняется первоначальный этап условий добровольного возврата незаконно нажитого имущества. Отмечается, что органы ГСБЭП при ПКР намерены проконтролировать процесс дальнейшего распределения возвращенных земель нуждающимся малоимущим жителям Торкенского а/о Токтогульского района.

Финансовой полицией Кыргызской Республики продолжается досудебное производство, в ходе которого по остальному имуществу Тайырбека Сарпашева идут проверочные мероприятия по вопросам законности их приобретения.

На 9 декабря в 16:00 ч. Сарпашеву вручена повестка о явке в следственное управление ГСБЭП при ПКР для проведения дальнейших следственных действий.


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URL: https://www.vb.kg/394885
Теги:
земельный участок, уголовная ответственность, Финполиция, Кыргызстан, незаконное обогащение, Тайырбек Сарпашев
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