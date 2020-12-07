Евгения Строкова: Жээнбекова предало его окружение своим бездействием

Депутат Евгения Строкова убеждена, что с конституционной реформой в Кыргызстане не нужно торопиться. Об этом в интервью редакции VB.KG сказала она сама.

По ее словам, торопливость нужна только при ловле блох.

- Реформа Конституции нужна, так как она имеет много пробелов. Думаю, что их нужно устранить, но наскоком что-либо менять – это неправильно. Иначе через какое-то время опять появятся недовольные и снова захотят внести изменения. Но я в любом случае против мажоритарной системы, мы уже видели что происходит, когда власть сосредотачивается в одних руках. Нам, кыргызам, все таки ближе парламентская форма правления, - сказала она.

В отличие от своих коллег после октябрьских событий вы продолжали поддерживать Сооронбая Жээнбекова. Некоторые пользователи интернета назвали этот поступок мужским. Можете пояснить, что вами двигало?

- Прям такое впечатление, что люди с тапочками ходят. Я даже своего коллегу в шутку спросила, где ты тапочки берешь? Может мне стоит их приобрести, чтобы также могла быстро переобуться. И я бы не назвала этот поступок мужским, скорее наоборот с учетом того, как ведут себя мужчины сегодня, скоро такие действия будут называть женскими.

Есть ли заслуги у Жээнбекова?

Рано или поздно общественность оценит его заслуги. Дело в том, что Жээнбекова подвело его окружение. Он человек, который не любит пиара, но это было неправильно. Президент должен был освещать каждый свой шаг, чтобы люди видели, что ты делаешь. Я считаю, что его окружение своим бездействием предало президента.

Более подробное интервью с депутатом Евгенией Строковой смотрите ниже: