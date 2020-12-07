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Дело музея и ипподрома. Приговоры Сапару Исакову и Мире Карыбаевой отменены

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- Оксана Гут
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Верховный суд отменил обвинительный приговор по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. Дело отправлено на новое рассмотрение. Информацию подтверждает пресс-служба Верховного суда КР.

В ведомстве напомнили, что уголовные дела по музею и ипподрому были объединены.

"Сегодня постановлением Верховного суда КР приговоры Первомайского районного суда и Бишкекского городского суда от 9 июня 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского горсуда от 20 августа 2020 года в отношении Сапара Исакова и Миры Карыбаевой отменены. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Бишкека на новое рассмотрение в ином составе суда", - отмечают в Верховном суде.

Напомним, Первомайский райсуд Бишкека признал бывшего премьер-министра Сапара Исакова виновным в коррупции при использовании денежных средств, выделенных на ремонт исторического музея в Бишкеке. Он был осужден на 18 лет лишения свободы и должен был выплатить штраф в 247 миллионов 650 тысяч сомов. Экс-заведующая отделом гражданского развития в аппарате президента Мира Карыбаева приговорена к штрафу в 260 тысяч сомов в пользу государства.


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URL: https://www.vb.kg/394894
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, Кыргызстан, исторический музей, Мира Карыбаева, Сапар Исаков
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